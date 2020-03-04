Участок трамвайных путей, на котором 3 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легковой машины, входит в план капитальной реконструкции путей. По сообщениям некоторых СМИ, он попал в него как раз из-за вчерашней аварии.
На самом деле, план по капитальной реконструкции был разработан уже давно. В него вошли 11 участков.
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Улица Рождественского от остановки Автотехнический завод до остановки Опытный завод;
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Улица 1-ой Пятилетки от узла «Монтажный колледж» до узла «Депо № 1»;
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Улица Цвиллинга от улица Тимирязева до улица Торговая;
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Свердловский проспект от улицы Блюхера до улицы Труда;
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Проспект Победы от узла «Теплотехнический институт» до узла «проспект Победы — улицы Российская»;
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Улица Новороссийская от остановки «Днепровская» до разворотного кольца «Чистопольская»;
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Улица Российская от улицы Труда до улицы Карла Маркса;
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Улица Российская от узла «проспект Победы — улица Российская» до разворотного кольца «ЧГРЭС»;
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Улица Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной;
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Проспект Победы от узла «Теплотехнический институт» до узла «Каслинский»;
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Улица Горького от узла «Монтажный колледж» до проспекта Ленина.
«Первыми в очереди на замену стоят полотна, располагающиеся на одном уровне с проезжей частью (заасфальтированы, либо замощены в тротуарную плитку). На таких участках интенсивность движения легкового транспорта велика и рельсы изнашиваются гораздо быстрее», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».
Для ремонта 11 участков необходимо около 893,68 миллионов рублей. Для того, чтобы провести капитальный ремонт, ООО «ЧелябГЭТ» требуется дополнительное финансирование.