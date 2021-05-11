Таинственный благотворитель помог оплатить жизненно необходимую операцию юной жительнице Челябинской области. Одиннадцатилетняя Вероника Уфимцева из Миасса уже три года борется с острым миелоидным лейкозом. После рецидива врачи сообщили, что ребенку необходима трансплантация костного мозга.
В России подходящего донора не нашлось, тогда родные девочки обратились за помощью в благотворительный фонд «Искорка», чтобы собрать средства на поиски в Международном регистре. Нужный человек был найден в Германии. Для того чтобы провести операцию, было собрано 18 тысяч евро.
Однако ситуация резко изменилась. Веронике нашли более совместимого донора из Швеции. Вместе с ним изменилась и сумма, которую нужно было собрать для активации донора. Родным ребенка нужно было найти еще 7,5 тысячи евро.
«Фонд „Адвита“, который тоже помогает Веронике, обратился к нам с предложением собрать вместе недостающую сумму. Но быстро нашелся жертвователь, который закрыл сбор — а это больше полумиллиона рублей», — сообщает благотворительное движение «Искорка Фонд».
Трансплантацию костного мозга Веронике Уфимцевой уже провели. Для девочки начинается сложный период восстановления. Все это время ее поддерживают бабушка и дед, так как девочка рано лишилась родителей.
Родные девочки верят, что Вероника наконец восстановится и ей больше не придется лежать в больнице месяцами. Девочка мечтает поскорее вернуться в школу, научиться играть на гитаре и рисовать, общаться с друзьями и жить обычной жизнью.
Сейчас с Вероникой всё в порядке, но помощь требуется еще одной жительнице региона. Ане Трембач 3 месяца, она проходит лечение от нейробластомы. Чтобы определить тактику борьбы с болезнью, девочке нужно пройти особую диагностику в Москве. Исследование назначают по полису ОМС, однако семье нужна помощь в оплате билетов и проживания в столице. Помочь девочке можно, обратившись в фонд «Искорка».