Тайный благотворитель передал более полумиллиона рублей для онкобольной девочки из Миасса

Благодаря этим средствам Веронике Уфимцевой провели трансплантацию костного мозга

Таинственный благотворитель помог оплатить жизненно необходимую операцию юной жительнице Челябинской области. Одиннадцатилетняя Вероника Уфимцева из Миасса уже три года борется с острым миелоидным лейкозом. После рецидива врачи сообщили, что ребенку необходима трансплантация костного мозга.

В России подходящего донора не нашлось, тогда родные девочки обратились за помощью в благотворительный фонд «Искорка», чтобы собрать средства на поиски в Международном регистре. Нужный человек был найден в Германии. Для того чтобы провести операцию, было собрано 18 тысяч евро.

Однако ситуация резко изменилась. Веронике нашли более совместимого донора из Швеции. Вместе с ним изменилась и сумма, которую нужно было собрать для активации донора. Родным ребенка нужно было найти еще 7,5 тысячи евро.

«Фонд „Адвита“, который тоже помогает Веронике, обратился к нам с предложением собрать вместе недостающую сумму. Но быстро нашелся жертвователь, который закрыл сбор — а это больше полумиллиона рублей», — сообщает благотворительное движение «Искорка Фонд».

Трансплантацию костного мозга Веронике Уфимцевой уже провели. Для девочки начинается сложный период восстановления. Все это время ее поддерживают бабушка и дед, так как девочка рано лишилась родителей.

Родные девочки верят, что Вероника наконец восстановится и ей больше не придется лежать в больнице месяцами. Девочка мечтает поскорее вернуться в школу, научиться играть на гитаре и рисовать, общаться с друзьями и жить обычной жизнью.

Сейчас с Вероникой всё в порядке, но помощь требуется еще одной жительнице региона. Ане Трембач 3 месяца, она проходит лечение от нейробластомы. Чтобы определить тактику борьбы с болезнью, девочке нужно пройти особую диагностику в Москве. Исследование назначают по полису ОМС, однако семье нужна помощь в оплате билетов и проживания в столице. Помочь девочке можно, обратившись в фонд «Искорка».