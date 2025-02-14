Школьников из Челябинска научат снимать кино

В столице Южного Урала состоялось открытие кинофестиваля «МолоКО»

Сегодня, 14 февраля, в Челябинске состоялось открытие молодежного кинофестиваля «МолоКО». Прошел «промофест», на котором дети общались с наставниками и выпускниками прошлых лет. Журналист медиахолдинга «Первый областной» посетил мероприятие.





«МолоКО» — это фестиваль для школьников, которые хотят проявить себя в киноиндустрии. Отбор в этом году пройдут 60 участников. Их наставниками станут станут профессионалы киноиндустрии — режиссеры, операторы, продюсеры, монтажеры, художники, в том числе столичный кинорежиссер и продюсер Кирилл Алехин.

«Мы хотим открывать новых звезд у нас в регионе. Это будут именно киношники, будущие продюсеры, режиссеры, актеры, операторы. Мы хотим дать дорогу нашим детям, ведь в них будущее. Сегодня я увидела массу ребят с горящими глазами, они заряжены на результат», — сказала главный наставник проекта Дарья Годунова.





Ребятам предстоит снять короткий метр, который покажут не только на фестивале, но и на телеканале ОТВ. Кто-то хочет попробовать себя в роли режиссера, кто-то — актера, сценариста или оператора.

«Мы узнали, что проходит такой крутой кинофестиваль, посмотрели несколько прошлогодних работ, что нужно делать вообще. Дети загорелись, захотели развить свои навыки в киноиндустрии, им хочется примерить эту работу на себя, поэтому мы и подали заявку на участие», — рассказал педагог дополнительного образования ОЦ № 5 Вячеслав Ватутин.





Работа над проектами будет проходить во время школьных каникул с 24 по 27 марта, а это четыре дня интенсивной учебы с 10:00 до 16:00. А 14 мая состоится сам кинофест, где победителей ждут призы и дипломы.

Организаторы проекта — Челябинская Ассоциация работников правоохранительных органов и медиапродакшн «Истории для тебя». Кинофестиваль реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.