/ Борис Дубровский распорядился учредить новые награды к 85-летию области

Так, в регионе появится 16 почетных званий «заслуженный работник».

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского к юбилею Челябинской области появится 16 почетных званий «заслуженный работник». Награды будут выдавать по основным профессиональным направлениям. 85 лет области исполнится в 2019 году.

Через два месяца будем отмечать 85-летие Челябинской области. К нам обратились общественные и профсоюзные организации с инициативой установить к юбилейной дате региональные отраслевые почетные звания. Они будут присваиваться гражданам за особые трудовые заслуги и профессиональное мастерство. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Уже в ноябре этот вопрос губернатор передаст в Законодательное собрание. Поправки будут внесены в закон «О наградах Челябинской области».