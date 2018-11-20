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/ Борис Дубровский распорядился учредить новые награды к 85-летию области

Борис Дубровский распорядился учредить новые награды к 85-летию области

Так, в регионе появится 16 почетных званий «заслуженный работник».
сегодня в 14:15
  |  Общество

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского к юбилею Челябинской области появится 16 почетных званий «заслуженный работник». Награды будут выдавать по основным профессиональным направлениям. 85 лет области исполнится в 2019 году.

Через два месяца будем отмечать 85-летие Челябинской области. К нам обратились общественные и профсоюзные организации с инициативой установить к юбилейной дате региональные отраслевые почетные звания. Они будут присваиваться гражданам за особые трудовые заслуги и профессиональное мастерство. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Уже в ноябре этот вопрос губернатор передаст в Законодательное собрание. Поправки будут внесены в закон «О наградах Челябинской области».

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