Дети будут изучать моделирование и робототехнику на радиозаводе в Челябинске

Филиал детского технопарка «Кванториум» открывается на радиозаводе «Полет».

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Учебный комплекс создали для детей на базе Челябинского радиозавода. Школьники смогут изучить основы моделирования и робототехники, а также будут самостоятельно разрабатывать кейсы для решения реальных производственных задач.

Учась, дети получат знания и навыки, которые смогут применить в промышленной сфере. Это поможет определиться с будущей профессией. Кроме того, создание подобных площадок решает экономическую проблему — так называемую утечку мозгов.

«Для успешной профориентации очень важны компетенции ребят, и их знания должны быть востребованы на предприятии. Дети должны знать предприятие, а еще лучше, если у них уже будет наставник, который поможет сделать первые шаги. Совместный проект решает все эти задачи. Уже в ходе обучения дети будут создавать кейсы под конкретные нужды завода. Если бы такие квантумы были открыты при всех ключевых предприятиях региона, мы бы уже давно закрыли вопросы кадрового дефицита», — заявил руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Уже в августе обучение пройдут 30 школьников. Дети от 10 до 12 лет будут изучать робототехнику, группа от 12 до 15 лет будет осваивать схемотехнику (интернет вещей и программирование на платформах Arduino).