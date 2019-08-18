Беспилотник юных челябинцев стал лучшим на чемпионате мира

Челябинские роботы заняли призовые места на соревнованиях в Корее.

Чемпионат мира FIRA RoboWorld Cup — 2019, который проходил в Корее, стал знаменательным для юных челябинцев. Ведь сборная России, в состав которой вошли и южноуральцы, заняла четыре первых места и одно третье.

Среди юниоров три золотых медали в копилку принесли человекоподобные роботы Анфисы и Михаила Макаровых. А в профессиональной лиге престижной награды удостоили команды из Челябинска и Москвы.

На соревнованиях участникам необходимо было запрограммировать роботов, чтобы те смогли пробежать на время дистанцию, поднять штангу и сыграть в футбол с железными конкурентами. На каждом этапе роботы челябинской школы робототехники «Сфера знаний» показывали высший класс.

Также на чемпионате в рамках соревнований автономных беспилотных автомобилей фурор произвел заезд челябинской команды Road Killer. Болид собрали Константин Теплых и Владимир Юлик при поддержке тренера Михаила Гранатова. Команда смогла завоевать первое место и стала одной из лучших в мире.