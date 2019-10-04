В челябинской школе урок впервые провел робот

Железный учитель сможет заменить человека на занятиях.

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В средней образовательной школе №121 занятие для младших классов впервые провел робот. Айра, так зовут нового учителя, может распознавать голоса учащихся и давать задания на урок. Однако преподаватели и дети отнеслись к переменам скептически, предпочитая живого человека с эмоциями рациональной машине.

«Каждый ребенок — это личность, и к ней нужно особое отношение. Железо, механика, даже если в него вложены различные программы, это не учтут. Поэтому я считаю, что именно человек должен быть учителем. Конечно, дети хотят видеть современную школу, красивые светлые классы и учителя робота, это интересно и необычно на первых порах. Но ученики не всегда приходят с настроением учиться, поэтому задача учителя на уроке подготовить ребенка так, чтобы он захотел получать новые знания, и это было интересно. Робот все равно программа. Разумеется, хотелось бы поставить такого робота на какие-то моменты из интереса, но, не заменяя учителя»,— поделилась Татьяна Файда, заместитель директора школы №121.

Учащиеся младших классов не приняли нового преподавателя. На их взгляд, живое общение помогает в обучению гораздо лучше.

«Она нас не понимает, мы задаем ей вопросы, а она не реагирует. Робот хуже настоящего учителя, его не будут слушать. Она не может проверить наши домашние задания», — негативно высказались ученики 121-й школы.

Пока Айра может заменять человека на занятиях лишь частично. В планах у инженеров закончить технические работы и улучшить робота, чтобы он мог стать полноценным учителем.

«В технопарк нашей школы постоянно приезжает множество гостей. Мы очень любим проводить им экскурсии и решили испробовать его для проведения уроков в младших классах. Данный робот имеет голосовое управление, может распознавать голос и отвечать на вопросы. Если робот не знает ответа на вопрос, он может обратиться к интернету, поискать ответ там. Также мы работаем над его перемещением, робот должен двигаться в автономном режиме, не натыкаясь при этом на препятствия и людей. Когда нам удастся собрать весь этот функционал воедино, мы получим робота частично способного заменить человека на должности учителя. Мы только начали работать над этим проектом, и сейчас он закончен наполовину», — рассказал Виталий Шаламов, начальник учебно-методической части.

Получится ли у Айры стать настоящим учителем, зависит не только от техников, но и от реакции самих учеников. А пока занятия будут проводить преподаватели с настоящим бьющимся сердцем.