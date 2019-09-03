«Дети переобуваются в тамбуре»: жители Магнитогорска жалуются на одну из школ города

В учреждении утверждают, что причиной неудобств стал неисправный турникет.

Из-за поломки турникета в одной из школ Магнитогорска произошел скандал. В сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» родители учеников школы № 39 пожаловались на установку турникета. По их словам, он занимает половину холла, а места, где дети могут сменить обувь очень мало. Кроме того, оно не оборудовано скамейками или стульями.

«Родители учеников 39 школы, умоляю решить этот вопрос! Дети простынут уже в первую неделю учёбы! Кто постарше, те переобуваются прям на ступеньках возле школы. Время 7:40, очередь в школу, как в мавзолей, а уроки с 8-00. Получается нужно уже в 7 утра приводить ребёнка, чтоб нормально переобуться», — пишет автор поста, пожелавший остаться анонимным.

Корреспондент сайта «Первый областной» связался с администрацией указанной в посте школы. Руководитель учреждения пояснила, что проблема носила временный характер и уже в ближайшие дни все будет исправлено.

«Из-за большого количества людей на линейке 2 сентября турникет не справлялся со своей задачей. С завтрашнего дня в холле будут установлены скамейки, чтобы детям было удобно переодеваться», — прокомментировала ситуацию директор МОУ СОШ № 39 г. Магнитогорска Светлана Дема.

В комментариях к посту, родители учеников других школ отмечают, что турникеты в других учреждениях работают без перебоев.