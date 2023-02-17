Школьникам из Челябинской области раздадут 10 тысяч бесплатных турпутевок

Дети из 5-9 классов смогут путешествовать по родному краю

В 2023 году Челябинская область снова получит деньги на покупку путевок для туристических поездок школьников по родному краю. Об этом ИА «Первое областное» в пятницу, 17 февраля, рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«В прошлом году наша область вошла в число пилотных регионов, где опробировали этот проект. Отправиться в путешествие по родному краю тогда смогли более 8 тысяч учащихся. В 2023 году нам выделят больше денег, и путевки получат уже 10 тысяч учащихся», — говорит пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

Накануне правительство России выделило 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Программа была запущена в 2022 году. Тогда в ней приняли участие 18 регионов России. С этого года к программе подключились еще 11 регионов. В общей сложности в путешествия смогут поехать 200 тысяч школьников 5–9-х классов.

