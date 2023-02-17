«В прошлом году наша область вошла в число пилотных регионов, где опробировали этот проект. Отправиться в путешествие по родному краю тогда смогли более 8 тысяч учащихся. В 2023 году нам выделят больше денег, и путевки получат уже 10 тысяч учащихся», — говорит пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.
Накануне правительство России выделило 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Программа была запущена в 2022 году. Тогда в ней приняли участие 18 регионов России. С этого года к программе подключились еще 11 регионов. В общей сложности в путешествия смогут поехать 200 тысяч школьников 5–9-х классов.
Между тем детские лагеря Челябинской области открыли бронирование на лето. Родители удивляются дорогим путевкам и ждут кешбэк.
В России могут изменить условия детского туристического кешбэка. Но на 2023 год программа пока под вопросом.
С 1 марта на Южном Урале стартует оздоровительная кампания для детей: начнутся заезды в детские санатории по линии социальной защиты.