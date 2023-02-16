В России могут изменить условия детского туристического кешбэка

Но на 2023 год программа пока под вопросом

Программа детского туристического кешбэка в 2023 году не будет запущена в привычном для россиян виде. Об этом со ссылкой на Министерство экономического развития РФ и Центра стратегических разработок сообщают «Известия».

На 2023–2025 годы средства в бюджете на детский туристический кешбэк не заложены, однако программу могут перезапустить на новых условиях. Предположительно детский туристический кешбэк сохранится для малоимущих и семей участников СВО.

«Даже не знаю, как эту ситуацию комментировать. Но пока надежда на запуск детского кешбэка еще не потеряна»,

— пояснила ИА «Первое областное» глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.