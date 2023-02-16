«Оздоровительная кампания 2023 года стартует 1 марта. Планируется два весенних заезда и четыре летних. В этом году у нас появилась новая категория — это дети мобилизованных граждан, им путевки предоставляются вне очереди. Ребята смогут отдохнуть, интересно провести время, найти новых друзей и, самое главное, укрепить здоровье», — заявила министр социальных отношений Ирина Буторина.
На покупку путевок из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей. Укрепить здоровье в загородных лагерях могут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ребята, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям, поедут в санатории. В списке организаций: «Синегорье», «Металлург», «Ильмены», «Лесная сказка», «Уральские зори», «Карагайский», «Абзаково».
Все путевки по линии социальной защиты предоставляются бесплатно.
Также в этом году предусмотрена реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, путевки в загородные лагеря получат дети, которые перенесли онкологические и гематологические заболевания.
Между тем детские лагеря Челябинской области открыли бронирование на лето. Родители удивляются дорогим путевкам и ждут кешбэк.
Как челябинцам собрать ребенка в загородный лагерь — примерный список вещей и жизненные советы найдете в отдельном материале.
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