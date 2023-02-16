На Южном Урале стартует оздоровительная кампания для детей

С 1 марта начнутся заезды в детские санатории по линии социальной защиты

Восемь тысяч путевок в загородные лагеря закуплены за счет бюджета для детей из Челябинской области по линии Министерства социальной защиты. Заезды начнутся уже с 1 марта. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Минсоц региона.

«Оздоровительная кампания 2023 года стартует 1 марта. Планируется два весенних заезда и четыре летних. В этом году у нас появилась новая категория — это дети мобилизованных граждан, им путевки предоставляются вне очереди. Ребята смогут отдохнуть, интересно провести время, найти новых друзей и, самое главное, укрепить здоровье»,

— заявила министр социальных отношений Ирина Буторина.

На покупку путевок из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей. Укрепить здоровье в загородных лагерях могут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ребята, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям, поедут в санатории. В списке организаций: «Синегорье», «Металлург», «Ильмены», «Лесная сказка», «Уральские зори», «Карагайский», «Абзаково».

Все путевки по линии социальной защиты предоставляются бесплатно.