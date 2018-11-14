/ Поиски отца и сына, пропавших возле детского сада, завершились

Волонтерам потребовалось несколько часов на работу.

Волонтеры сообщили об окончании поисков отца и сына в Магнитогорске. Мужчина и его 2-летний ребенок найдены. Они находятся дома, с ними все в порядке. Выйти на связь с семьей удалось через несколько часов появления в социальных сетях ориентировки.

Сергей Романенко и его сын найдены, живы. — подтвердили информацию в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

Подробностей, где находились отец и его 2-летний ребенок, волонтеры не раскрывают.

Напомним, об исчезновении заявили 13 ноября. За день до этого житель Магнитогорска забрал сына из детсада, но домой они не пришли.