/ Поиски отца и сына, пропавших возле детского сада, завершились

Волонтеры сообщили об окончании поисков отца и сына в Магнитогорске. Мужчина и его 2-летний ребенок найдены. Они находятся дома, с ними все в порядке. Выйти на связь с семьей удалось через несколько часов появления в социальных сетях ориентировки.
Сергей Романенко и его сын найдены, живы. — подтвердили информацию в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».
Подробностей, где находились отец и его 2-летний ребенок, волонтеры не раскрывают.
Напомним, об исчезновении заявили 13 ноября. За день до этого житель Магнитогорска забрал сына из детсада, но домой они не пришли.