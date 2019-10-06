Школьник создал мыловарню на Южном Урале

Подросток занимается производством натуральной косметики.

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Необычное хобби выбрал себе 13-летний Дмитрий Кравченко из поселка Саргазы Челябинской области — школьник занимается производством мыла и натуральной косметики. Свою продукцию он продает соседям и знакомым, а в будущем планирует развить собственный бизнес. Все началось, когда в школе девочки подарили одноклассникам наборы для творчества. Другие мальчишки сделали мыло и забыли, а Дима всерьез увлекся этим. Вместе с мамой он закупил новые материалы, формы и начал изучать тонкости мыловарения.

«Я назвал свою мыловарню „Семейные традиции“. Мне помогают мама, папа, бабушки. Я так решил назвать, потому что мы сплоченные. Мама спрашивает про компоненты. Бабушка то травы соберет, то специи купит в магазине. Из сушеных трав делаются саше. Специи можно добавить в мыло, оно станет полезным», — поделился Дмитрий Кравченко.

Два года назад подростку разрешили создать собственную «лабораторию». Для этого в своей квартире бабушка выделила ему целую комнату, где теперь хранятся все ингредиенты и приспособления для производства натуральной косметики.

«Как-то мои друзья заказали у Димы приличную партию мыла в форме поросят. Перед Новым годом я привезла, всем подарила по поросеночку. Мы где-то в середине декабря собирались, у всех время было, они приличную партию заказали», — рассказала Людмила Кравченко, бабушка школьника.

Учебе увлечение не мешает, мальчик варит мыло в свободное время или по вечерам. Дима мечтает стать архитектором, при этом строит планы по развитию собственного дела и открытию ИП. Это можно будет сделать уже через месяц, когда подростку исполнится 14 лет. А пока он дает мастер-классы одноклассницам и продает тематическое мыло к праздникам. По словам подростка, летом продажи идут не так хорошо, зато к Новому году и Дню всех влюбленных поступают сотни заказов.

У юного мыловара есть собственная группа «ВКонтакте», в которой он представляет свой ассортимент и проводит розыгрыши с призами для участников.