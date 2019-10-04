Роспотребнадзор подтвердил заражение лишаем школьников Копейска

Причиной заболеваний могли стать больные животные.

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Управление Роспотребнадзора по Челябинской области провело эпидемиологическое расследование по факту заражения лишаем школьников в Копейске. В ведомстве подтвердили: за месяц было зарегистрировано 12 случаев микроспории. При этом 9 из 12 детей обучаются в школе № 13. Остальные занимаются в детском саду номер 37. В двух случаях специалисты обнаружили 4 семейных очага.

Однако эксперты заявили, что распространения заболевания по школе всё же не было.

«В связи с регистрацией заболеваний специалистами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области проведены проверки МОУ „СОШ № 13“ Копейского городского округа с отбором проб дезинфицирующих средств и смывов с предметов окружающей среды на санитарно-показательные группы микроорганизмов», — сообщили сайту «Первый областной» в региональном Роспотребнадзоре.

Детей, которые контактировали с заболевшими, осмотрел дерматовенеролог. Им и их родителям рассказали о профилактике и лечении заболевания. Как считают эксперты Роспотребнадзора, причиной заболевания мог стать контакт ребенка с больным животным.

Помещение школы дезинфицировали дважды. Те классы, в которых учатся заболевшие ребята, пока перевели на уроки в отдельные кабинеты. Принимать участие в массовых мероприятиях им нельзя, чтобы болезнь не распространилась.

Напомним, ранее родители школьников Копейска пожаловались, что от них скрыли факт карантина из-за лишая в школе. Дети продолжали ходить на занятия. Однако директор объяснил, что карантинные мероприятия проводятся в отдельных классах, а закрывать здание полностью нет необходимости.