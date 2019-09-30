На первые каникулы в этом году через месяц уйдут челябинские школьники

В каких числах ученикам и их родителям ждать отдых, рассказали в министерстве образования Челябинской области.



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Через месяц школьники Челябинской области отправятся на осенние каникулы. Они станут первые в учебном году. Как и обычно, отдых продлится семь дней. В министерстве образования рассказали примерный график ухода школ на каникулы.

В каждом учебном заведении есть свой план обучения: некоторые школы учатся по четвертям, а некоторые по триместрам. От этого зависит, когда уйдут школьники на каникулы. Но разница в уходе учеников не должна быть больше двух недель от рекомендуемого графика, пояснили в минобре.

«Каждая школа сама устанавливает, когда начнутся каникулы. Поэтому все даты разнятся, особенно осенние. Некоторые школы пойдут отдыхать с 28 октября по 3 ноября, а кто-то только после праздников со 2 по 10 ноября», — пояснили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Зимние каникулы обычно совпадают у всех школ. Так, в этом году они начнутся с 30 декабря и до 12 января. Весенние будут отличатся у образовательных учреждений, но минобр рекомендует каникулы с 23 по 29 марта. Летние начнутся почти у всех одинаково с 1 июня и до конца лета.