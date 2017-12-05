/ Челябинский лицеист встретится с министром образования России

Одиннадцатиклассник успешно продемонстрировал свои знания на международных олимпиадах.

14 декабря ученик физико-математического лицея № 31 отправится в Москву на встречу с министром образования Российской Федерации. В столице соберутся победители международных олимпиад по общеобразовательным предметам со всей страны. Среди лучших оказался и одиннадцатиклассник из специализированной школы Челябинска.



Денис показал лучший результат в прошлом учебном году — стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады школьников по информатике. Также он блестяще выступает на международных соревнованиях. На мой взгляд, это хороший старт, который позволит ему реализоваться в дальнейшем. — рассказал сайту «Первый областной» министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Напомним, ранее в ТОП-25 образовательных учреждений России попал физико-математический лицей № 31. Школа продемонстрировала высокие результаты по итогам учебного года 2016–2017.