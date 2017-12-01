/ Миасский школьник попал в больницу после наезда минивэна

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

8-летний ребенок угодил под колеса минивэна «Тойота» ранним утром сегодня, 1 декабря. ДТП произошло в поселке Тургояк в Миассе. Школьник попытался перебежать дорогу в неположенном месте, когда его сбил 35-летний автомобилист.



1 декабря в 7:30 на улице Ленина в Миассе водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Превиа», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения транспортного средства. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Миасса.



Отметим, что в результате ДТП несовершеннолетний нарушитель получил телесные повреждения, ребенку потребовалась госпитализация.