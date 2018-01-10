/ 148 миллиардов рублей пойдут на развитие образования в Челябинской области

Новая программа утверждена на следующие 8 лет.

Развитие образования в Челябинской области держит на контроле губернатор. Борис Дубровский накануне утвердил для региона госпрограмму, которая действует до 2025 года. Цель такой программы — создание условий для развития образования, повышение его доступности и модернизация, чтобы образование соответствовало современным требованиям.



Челябинская область сохраняет статус одного из ведущих регионов по уровню развития образовательной системы. На сегодня область входит в первую десятку регионов России по количеству обучающихся. У нас 3 тысячи учреждений занимаются образовательной деятельностью, и многие из них регулярно попадают в рейтинги лучших по стране. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сейчас приоритетными задачами является увеличение доли учителей, которые освоили преподавание по межпредметным технологиям, до 53%, а также увеличение охвата детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.

Результат, к которому мы стремимся, развивая систему образования на Южном Урале, — это качественное образование, доступное для всех, и средства, которые вкладываются эффективно, играют значимую роль. Государственная программа направлена на создание условий, способствующих развитию этих приоритетов. Проводимая деятельность способствует решению задач, установленных федеральным и региональным законодательством, что позволит в системе образования обеспечить рост благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения конкурентоспособности экономики Челябинской области. — дал комментарий программе региональный министр образования и науки Александр Кузнецов.

Всего на программу выделят 148 миллиардов рублей, более 300 миллионов из них направят из федерального бюджета.

Отметим, что также правительство контролирует ситуацию с детскими садами. В 2018 году нет очередей в группы для маленьких южноуральцев от 3 до 7 лет.