/ Южноуральские лицеисты привезли 4 медали с Международного турнира по информатике

У юных гениев 2 «золота».

Снова лицей № 31 подготовил своих учеников к победе на международных соревнованиях. В этот раз отличились информатики. Ученики 9−11 классов привезли с X Международного турнира по информатике 4 медали. Из них две золотые в младшей и старшей лигах, есть «серебро» и «бронза». К такому результату команду лицеистов привели сразу 7 тренеров.

В турнире состязались более 200 школьников из России, Армении, Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Польши, Румынии, Сербии и Швейцарии. Российские школьники привезли 29 медалей из 87, в том числе 11 золотых! С достойным выступлением на международном турнире российских школьников поздравила Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. — сообщили в лицее № 31.

Добавим, что турнир по информатике проходил с 21 по 25 ноября в городе Шумен, Болгария.