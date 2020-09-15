Движение на нескольких улицах перекроют сегодня в Челябинске

Водителей просят обдумывать свои маршруты заранее.

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Несмотря на непогоду, челябинские дорожники продолжают работы. В связи с этим сегодня, 15 сентября, движение будет ограничено сразу на десяти улицах.

«На улице Мира, на участке от Сталеваров до Румянцева, будет вестись монтаж бортового камня и пандусов и устройство асфальтобетонного покрытия. На улицах Барбюса и Овчинникова будут проводить демонтаж и монтаж бортового камня. На улице Мамина запланировано устройство асфальтобетонного покрытия»,— рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Кроме того, движение будет ограничено на улицах Шагольской и Радонежской по причине установки бордюрного камня. Улицы Кулибина и Хохрякова автомобилистам тоже придётся миновать — там будут проводить замену бортового камня и фрезеровать проезжую часть. По улице Жукова невозможно будет проехать из-за устройства выравнивающего слоя, а по Труда на участке от Цвиллинга до Свободы — из-за фрезерования проезжей части.

Водителей просят отнестись с пониманием и во избежание неприятных ситуаций заранее планировать свой маршрут.