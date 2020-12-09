Школам Челябинской области рекомендуют облегчить конец года

Но полного перевода на дистант точно не будет.

Школы Челябинской области будут работать в очном режиме до конца декабря. Никаких предпосылок для перевода школьников на дистант нет. В то же время Минобр региона рекомендует облегчить конец второй четверти.

«Школьники уйдут на каникулы в соответствии с графиком, который составлен для них ещё в августе. Однако мы рекомендуем сделать последние дни второй четверти облегчёнными: проводить индивидуальные консультации, давать заочные задания, а в начальной школе — проводить внеурочную деятельность. В советской школе всегда была хорошая традиция: последние дни четверти оставляли, чтобы поправить то, что не получилось. Наверное, тем же путем и надо пойти», — заявила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

По словам Коузовой, эпидситуация в школах спокойная. Учителя уже «отболели» в конце сентября — в октябре. На сегодняшний день на больничном находится около 6% всего школьного персонала. На карантин по ОРВИ по области закрыты только 90 классов. И эта цифра некритичная. Классов, закрытых на карантин по ковид, вообще нет.

«Большинство школ уходят на каникулы после 25 декабря, а остальные могут сделать учебный график комфортным, более лояльным. Тогда получится, что с учётом государственных праздников детей и взрослых не будет в школах по 10, 14, а где-то и больше дней. Это поможет нам поддержать здоровье всех участников образовательного процесса», — считает Елена Коузова.

Сохранить очное обучение, по словам Елены Коузовой, помогли беспрецедентные меры защиты образовательных организаций. Кстати, особые санитарные правила в школах будут сохранены на весь календарный 2021 год. Такое постановление подписала на днях главный санитарный врач России Анна Попова.