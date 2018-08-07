/ За посещаемостью школьников на Южном Урале будет следить специальная комиссия

Губернатору доложили о мерах безопасности, разработанных для нового учебного года.

В южноуральских школах постараются обеспечить максимальную безопасность учеников и учителей. За месяц до начала учебного года было проведено заседание с представителями МВД, министерства образования. Они докладывали о текущей работе губернатору Борису Дубровскому.

Например, решено оборудовать школы, в которых еще нет системы безопасности, видеокамерами, кнопками экстренного вызова, тревожной сигнализацией. На эти очень важные антитеррористические мероприятия в 2018 году направлено 193,37 миллиона рублей.

Указанные средства направляются на монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова, тревожной сигнализации, на обеспечение физической квалифицированной охраны, на ограждение территорий, а также на систему контроля и управление допуском. Состояние антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов образования в целом соответствует требованиям антитеррористического законодательства Российской Федерации. — рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Учеников, которые по неуважительной причине не пришли в школу, будет «брать на карандаш» специальная комиссия, сформированная из сотрудников МВД и минобра. Комиссия будет отслеживать посещаемость и выяснять причины отсутствия школьников.

Кроме того, полиция будет обеспечивать безопасность во время всех торжественных мероприятий в школах. Например, с 30 августа по 2 сентября возле каждого образовательного учреждения начнут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Также рядом со школами выставят дополнительные наряды ДПС. Они будут напоминать водителям, что на дорогах теперь нужно быть в два раза внимательнее. Мера будет актуальна до 10 сентября.