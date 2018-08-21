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/ Школа с рухнувшей стеной не должна сорвать учебный процесс в Златоусте

Школа с рухнувшей стеной не должна сорвать учебный процесс в Златоусте

Руководство ждет заключения госэкспертизы.
сегодня в 12:34
  |  Общество

Директор образовательного учреждения уверяет родителей местных учеников в том, что учебный процесс в школе № 21 начнется своевременно. Здание златоустовской школы «развалилось» в июле 2018. Там частично разрушилась стена и пошли трещины. Среди причин, приведших к обрушению, прорыв водовода. Сейчас озвучены результаты экспертизы.

Функционирование фундамента признано ограниченно годным, поэтому сейчас ведутся работы по восстановлению водовода. Нами получено заключение на проведение земельных работ. Сделана смета на восстановление части обрушившейся стены, работы уже ведутся. Остается получение заключения госэкспертизы, после чего начнем заниматься укреплением фундамента. — рассказал сайту «Первый областной» директор МБОУ СОШ № 21 Златоуста Константин Сарычев.

Как отмечает руководитель школы, ремонтные работы закончатся на предпоследней неделе августа. Учебный процесс начнется своевременно.

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