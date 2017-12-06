/ Губернатор торжественно открыл школу искусств в Карабаше

Новое здание было построено на средства регионального бюджета.

Сегодня, 6 декабря, губернатор Челябинской области Борис Дубровский находится в рабочей поездке в Карабаше. Он уже принял участие в торжественном открытии нового помещения школы искусств города. Образовательное учреждение переехало в современное трехэтажное здание, где сможет принимать до 200 воспитанников: танцоров, художников, музыкантов. На возведение данной школы из областного бюджета было направлено более 48 миллионов рублей.

Поздравляю всех с этим событием. Уверен, что детская школа искусств станет новой творческой мастерской, это будет любимый культурный центр для всех жителей Карабаша. Все условия для этого созданы. Дело за вами, в добрый путь! — поздравил Борис Дубровский.

Единственная в Карабаше детская школа искусств открылась еще в 1959-м году, до этого года она работала на первом этаже обычного жилого дома и не могла принять всех желающих. Строительство нового здания началось еще в 2014-м году, но было остановлено из-за отсутствия финансирования. Благодаря вмешательству Бориса Дубровского проект был доведен до логического завершения, также были закуплены новые музыкальные инструменты: три рояля, пианино, баяны.

Новое здание имеет площадь порядка 2800 квадратных метров, первый этаж заняли хореографическое и художественное отделения, на втором расположились концертный зал, на третьем — классы для индивидуальных занятий по музыке, истории искусств, музлитературе, сольфеджио и библиотека. Завершилось открытие школы искусств большим концертом в актовом зале, который посетил и губернатор.