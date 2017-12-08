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Губернатор Челябинской области наградил инициативную молодежь Южного Урала

«Молодежная ассамблея» собрала более ста южноуральцев в возрасте до 30 лет.
сегодня в 09:35
  |  Общество

Накануне на территории завода «Конар» в Челябинске прошел масштабный праздник для молодых активистов. Здесь губернатор Челябинской области вручил стипендии и награды молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет. Всего была отмечена деятельность ста человек за достижения в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности.

В Челябинской области и нашей стране многое делается в интересах молодежи. Вчера с очень важной инициативой выступил президент России Владимир Владимирович Путин. Он не только подтвердил свое намерение участвовать в выборах Президента России, но и объявил 2018 год Годом добровольца. Для меня доброволец — это человек, способный сделать то, на что другие пойти не готовы. Приятно видеть в зале таких людей. — подчеркнул в ходе торжественной церемонии губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона вручил губернаторские стипендии 5 лучшим представителям талантливой молодежи Челябинской области. Их получили педагог из Красноармейского района Андрей Китайгора, член общественной молодежной палаты Озерского городского округа Никита Наумков, преподаватель из Магнитогорска Наталья Новоселова, победитель конкурса «Ученик года 2017» в Челябинской области Андрей Чернышов и организатор SMM-форума «СуперМеМ» Сергей Шпарик.

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