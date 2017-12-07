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/ Челябинский губернатор «взлетел» на восемь позиций в медиарейтинге глав субъектов РФ

Челябинский губернатор «взлетел» на восемь позиций в медиарейтинге глав субъектов РФ

Борис Дубровский расположился на 6-й строчке списка.
сегодня в 12:28
  |  Общество

Компания «Медиалогия», ежемесячно составляющая рейтинг цитируемости глав субъектов России, представила итоги работы губернаторов в медиапространстве в ноябре. По итогам прошедших 30 дней впечатляющий прорыв удался Борису Дубровскому — он отыграл сразу 8 позиций и вышел на шестую строчку. Индекс цитируемости губернатора Челябинской области составляет 58840 пунктов, о нем за месяц было оставлено 9126 сообщений.

В Уральском федеральном округе в ноябре 2017 года лидерами медиарейтинга стали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава ХМАО Наталья Комарова. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился оказать материальную помощь семьям погибших на озере Аргази в Аргаяшском районе. Также СМИ сообщали, что губернатор региона Борис Дубровский взял на контроль ситуацию по строительству домов, сроки сдачи которых неоднократно сдвигались. Также сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский на пленарном совещании XIV форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана озвучил основные проекты развития Челябинской области. Помимо этого, Борис Дубровский провел встречу с активистами эко-движения «Стоп-ГОК». — передает официальный сайт «Медиалогии».

Выше губернатора Челябинской области расположились только главы Приморского края, Крыма, Московской области, Чечни и Москвы. В Уральском федеральном округе Борис Дубровский стал лучшим по рейтингу «Медиалогии». Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отстает на 136 пунктов.

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