/ Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев

Старые насаждения высохли и теперь могут упасть на гуляющих в лесу горожан.

Деревья в сосновом бору угрожают безопасности жителей Челябинска. Старые насаждения высохли, стали ломаться и падать на горожан, гуляющих по лесу.

Отмечается, что никаких ограждений вблизи обвалившихся деревьев нет. Кроме того, на их стволах замечены несколько острых сучков, которые могут представлять опасность для челябинцев. Как сообщили изданию Lentachel.ru в движении «Время Че», работы по устранению проблем будут назначены под мероприятие лесничества в 2019 году.