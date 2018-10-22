/ Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев

Отмечается, что никаких ограждений вблизи обвалившихся деревьев нет. Кроме того, на их стволах замечены несколько острых сучков, которые могут представлять опасность для челябинцев. Как сообщили изданию Lentachel.ru в движении «Время Че», работы по устранению проблем будут назначены под мероприятие лесничества в 2019 году.
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