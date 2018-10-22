Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.81 +0.09 75.32 -0.25
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 15:24
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
Глава региона отметил, что последнее слово всегда за населением.
/ Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев

Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев

Старые насаждения высохли и теперь могут упасть на гуляющих в лесу горожан.
сегодня в 15:33
  |  Общество
Деревья в сосновом бору угрожают безопасности жителей Челябинска. Старые насаждения высохли, стали ломаться и падать на горожан, гуляющих по лесу.

Отмечается, что никаких ограждений вблизи обвалившихся деревьев нет. Кроме того, на их стволах замечены несколько острых сучков, которые могут представлять опасность для челябинцев. Как сообщили изданию Lentachel.ru в движении «Время Че», работы по устранению проблем будут назначены под мероприятие лесничества в 2019 году.

Происшествия
Дерево с корнем вырвал мусоровоз в Челябинске
14.10.2018
Дерево с корнем вырвал мусоровоз в Челябинске
Происшествия
Молодой водитель снес деревья и забор в Миассе
01.10.2018
Молодой водитель снес деревья и забор в Миассе
Общество
Гигантский оползень снова ломает деревья под Катав-Ивановском
  
01.10.2018
Гигантский оползень снова ломает деревья под Катав-Ивановском
Общество
В Челябинске во время саммита ШОС создадут этнодеревню
29.08.2018
В Челябинске во время саммита ШОС создадут этнодеревню
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
  
сегодня в 16:35
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
Общество
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
сегодня в 16:05
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
Происшествия
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
сегодня в 15:58
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
Происшествия
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
  
сегодня в 15:38
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
Общество
Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев
сегодня в 15:33
Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев
Политика
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
сегодня в 15:24
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
Происшествия
На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка
сегодня в 15:14
На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка
Общество
Развитие дорожной инфраструктуры назвали ключевым для Челябинской области
сегодня в 14:31
Развитие дорожной инфраструктуры назвали ключевым для Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6