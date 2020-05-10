Шествие Бессмертного полка: как почтили память Героев войны в условиях пандемии

Празднование Дня Победы в этом году было особенным.

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В связи с пандемией коронавируса в этом году все мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось перенести на неопределённый срок. В этот список вошли и Парад Победы, и шествие Бессмертного полка. Однако желание почтить память Героев войны было так велико, что выход нашёлся: шествие Бессмертного полка всё же провели. Только в онлайн-формате. И в акции приняли участие огромное количество людей.

«В этих условиях хотелось сделать так, чтобы праздновало как можно больше народу, и участие принимали даже те, что ни разу не ходил на Бессмертный полк. Всё получилось, и самоизоляция, защищающая нас от коронавируса, была соблюдена»,— рассказал депутат избирательного округа № 6 Константин Башлыков.

Своеобразный Бессмертный полк получился и во время всероссийской акции «Окна Победы». Огромное количество жителей Челябинской области украсили окна своих квартир георгиевскими ленточками и цветами и под патриотические военные песни встали возле них с портретами своих родственников, которые отважно сражались за свою Родину. И, по словам регионального координатора движения «Волонтёры Победы» Екатерины Баймухометовой, эти проекты объединили не только семьи, но и всех людей.

«Мне лично понравилось участие детей и молодёжи. Они пели песни, читали стихи. Единение молодёжи и ветеранов было замечательным»,— рассказал региональный координатор движения «Бессмертный полк online» Игорь Белехов.

И правда, День Победы в этом году был необычным. Но дистанционно и онлайн его всё же отмечали, и отмечали с не меньшим размахом и не менее ярко, чем раньше. Эпидемия коронавируса не отняла у нас Победу, а только укрепила дух и единство народа. А сами участники online-акции отметили, что новые традиции празднования Дня Победы нужно обязательно сохранить.