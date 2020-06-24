Огнеборцы Златоуста открыли мемориальную доску Героям войны

Торжественное мероприятие состоялось в День памяти и скорби.

Послушать 00:00

22 июня, в День памяти и скорби, огнеборцы Златоуста решили почтить память Героев Великой Отечественной войны, которые ковали Победу на фронте и в тылу. На территории пожарной части № 8 все сотрудники на несколько минут сменили боевки на парадные мундиры МЧС России.

А в небольшом импровизированном зале — на улице, перед входом в пожарную часть, расположились одни из самых важных гостей — ветераны, труженики тыла и дети войны. Они были награждены памятными письмами, подписанными министром МЧС России.

Также в присутствии важных гостей была открыта памятная доска, на которой было высечено 95 героических фамилий. Именно эти люди боролись дома со стихией и спасали людей, а на фронте за сотни километров сражались с врагом и защищали своих боевых товарищей.

Торжественно открыли доску полковник внутренней службы в отставке Владимир Понамарев и подполковник ведомства в отставке Богдан Горбовский. Экс-спасатели признаются, что во все времена в ряды огнеборцев приходили работать отважные офицеры и достойные сыны Родины.

«Ни праздничных дней, ни выходных практически не было. По телефону звонят и нужно выезжать на пожар. Работаем по повышенному рангу. Обязан был присутствовать. И в снег, и в мороз тоже приходится работать. Сначала жарко, когда горит, потом потушили и приходится проливать. В зимний период особенно сложно», — поделился Богдан Горбовский.

Открытие этого мемориала не случайно приурочили к этой памятной дате. Ведь 27 миллионов отцов и матерей в годы войны не вернулись к своим семьям.

«Хотелось бы сказать, огнеборцы — это те же солдаты. Сегодня на смену конной бригады пришла мощная техника. Тем не менее служба 01 всегда должна приходить на помощь», — отметил Владимир Понамарев.

Памятная встреча в Златоусте завершилась традиционным лозунгом — Служу России.