Шесть южноуральцев вернутся домой из Гоа в ближайшее время

Они прилетят в Екатеринбург.

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В Челябинскую область планируют вернуться шесть человек из заграничной поездки. Все они прилетят не в аэропорт Челябинска, а в соседний регион, в аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге, об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Мы контролируем ситуацию по возвращению людей. Изначально от тех, кого привозят на территорию РФ, требуется согласие на их обсервацию, поскольку уже были прецеденты. В наш аэропорт таких бортов не ожидается, шесть жителей Челябинской области прилетят в аэропорт Екатеринбурга. Мы заберем их, будем с ними работать», — подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, необходимая подготовка для принятия в аэропорту Челябинска борта с южноуральцами из-за границы была проведена. Были определены места для обсервации, если это понадобится.