/ Стаи белых лебедей прилетели в Челябинскую область

В качестве «стоянки» птицы выбрали водоемы Чебаркуля и Чебаркульского района.

Стая лебедей остановилась в Челябинской области. Больше 6 десятков птиц удалось сфотографировать пользователям социальных сетей. Водоплавающие разместились на Кундравинском озере в Чебаркульском районе.

Сегодня на Кундравинском озере увидела красивую картину — десятки белых лебедей. Первый раз вижу их так много. Я насчитала больше 60. Очень много машин останавливались, люди выходили на них посмотреть. В народе есть такое понятие, как «лебединая верность», о которой сложено немало песен. Миф это или реальность — до поры до времени было неизвестно. — написала на своей странице Анжелика Мулюкова.

Видели лебедей и на озере Чебаркуль. Перелетные птицы регулярно прибывают туда весной, гнездятся и живут до осени.

Напомним, ранее птиц встретили в Челябинске. Пара лебедей-кликунов обосновалась на пруду Коммунар возле улицы Университетская набережная. Пара соседствует с другими перелетными птицами.