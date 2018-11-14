/ Раненого лебедя из ледяной ловушки освободили спасатели

Помощь в спасении птицы оказали Владимир Бурматов и Карэн Даллакян.

Настоящая спасательна операция развернулась вокруг раненого на озере Увильды лебедя. Краснокнижная птица, которую подстрелили охотники, была успешно спасена и передана в фонд зоозащиты.

Раненая птица осталась на озере, которое постепенно начало мерзнуть. Жители поселка Увильды подкармливали и приносили еду лебедю, чтобы он не погиб от голода.

Одна и та же пара лебедей прилетает к нам уже второй год. Этим летом у них вывелось шесть птенцов. Двое погибли сразу, еще двое исчезли в тот день, когда со стороны соседней базы отдыха раздавалась стрельба охотников, тогда же этот лебеденок перестал складывать левое крыло, видимо, охотники задели и его. — рассказала жительница Кыштыма Елена Плешкова.

Кроме того, они обратились за помощью в региональное Министерство экологии, где сообщили, что на спасение зверя уйдет не менее месяца. После этого жители села Увильды написали обращение депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову.

После обращения жителей нам пришлось в ручном режиме вмешаться в эту ситуацию, подключить Министерство экологии Челябинской области, и таким образом ускорить процесс оформления разрешительных документов на отлов птицы. Сейчас птица доставлена в специализированный фонд спасения диких животных, ей ничего не угрожает, мы будем внимательно наблюдать за ее дальнейшей судьбой. — рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Сама спасательная операция заняла полтора часа. После этого Владимир Бурматов отчитался перед жителями деревни, что спасенная птица передана в Фонд зоозащиты «Спаси меня», где птицу осмотрел ветеринар Карэн Даллакян. По словам зоозащитника, лебедь не смог улететь именно из-за огнестрельной раны в крыле. Он также отметил, что, благодаря стараниям неравнодушных жителей Увильдов, животное полно сил.

Тем временем в деревне уже планируют финал этой истории. Когда родители птицы прилетят на озеро летом, они планируют воссоединить семью.