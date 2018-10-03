/ Спасенных южноуральцами лебедей выпустили в дикую природу

Окрепшие птицы смогут улететь на юг.

Два лебедя-шипуна, которых год назад спас от смерти известный челябинский ветеринар и зоозащитник, были отпущены на волю. После продолжительного обследования и лечения птицы готовы к самостоятельной жизни.

Птенцы были доставлены в центр зоозащиты Карена Даллакяна еще в прошлом году, всего их было 7 штук. Тогда сайт «Первый областной» проводил онлайн-трансляцию. За полгода двум птицам удалось полностью восстановить способность летать. Ветеринары старались их не приручать, поэтому, по мнению специалистов, они должны быстро освоиться на свободе.

Для лебедей специально был выбран водоем, где останавливаются большие стаи на время перелета. У них есть почти два месяца на то, чтобы расправить крылья и привыкнуть к новой жизни.

Это не первый раз, когда мы отпускаем спасенных челябинцами животных в дикую природу. Это один из грустных моментов нашей работы, но слезы, которые у нас появляются, когда мы их отпускаем — это слезы радости. Потому что наша работа заключается в спасении жизни животных. — рассказал 1obl.ru ветеринар Карен Даллакян.

Одной из спасенных птиц удаляли пиявок из клюва, у второй была травма крыла. Чтобы подготовить лебедей к жизни на воле, понадобилось много времени. За их судьбой неравнодушные челябинцы следят с ноября 2017 года.

Перед тем, как выпустить, лебедей, их окольцевали и присвоили индивидуальные номера. По правилам, если птицу обнаружат, то нужно сфотографировать кольцо и сообщить в центр кольцевания в Москве. Его сотрудники внесут информацию в единую базу и передадут ее в Челябинск. Так зоозащитники смогут следить за дальнейшей судьбой лебедей.