Жителей Карталов готовы обеспечить водой на время аварии

Из-за порыва водопровода часть города осталась без водоснабжения.

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В Карталах из-за аварии на водопроводе часть города осталась без водоснабжения. Поломку устраняют специалисты, но на это потребуется время. Пока ведутся работы, жителей города готовы обеспечить водой. В том числе, ведется поставка воды к образовательным и социальным учреждениям.



«Сейчас организовали подвоз воды силами "Теплосервиса", у них есть емкость для подвоза питьевой воды, а техническую воду будут подвозить МЧС. Если будут заявки, мы готовы оказать эту услугу по подвозу воды. Для того, чтобы кормить детей в детских садах и школах, необходимый запас воды есть, сейчас они уже завтрак отвели, обед приготовили, срыва процесса обучения не будет, они также отработают полный день, как и должно быть. В случае необходимости готовы подвезти воду», — сообщил сайту «Первый областной» Сергей Ломовцев.

Напомним, что ранее рядом с местом поломки уже случался порыв центрального водопровода. Предположительной причиной называют движение грунта, которое могло спровоцировать излом чугунной трубы.