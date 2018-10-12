/ Схему управления отходами оцифруют в Челябинской области

На электронной карте появятся все свалки и полигоны.

Все свалки и полигоны Челябинской области нанесут на электронную карту. Она нужна для того, чтобы зафиксировать новую систему обращения с коммунальными отходами. Кроме того, для этого нужно выбрать регоператора и установить тарифы на коммунальную услугу. Все будет храниться в электронном виде на сайте министерства экологии региона.

Пожалуй, самым важным дополнением, которое мы внесли, стал раздел с информацией обо всех объектах по обращению с отходами, которые расположены в Челябинской области, включая стоимость их создания и содержания. Это позволит оценить экономические последствия реформы и даст понимание, какими будут тарифы и какие инвестиции потребуются на создание инфраструктуры. — пояснил министр Сергей Лихачев.

Напомним, что в Челябинской области поострят полигоны, мусоросортировочные комплексы, утилизационные установки, мусороперегрузочные станции. Все это значительно уменьшит объемы захоронения отходов.