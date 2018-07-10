/ Долевое строительство станет безопаснее

Новый закон даст людям дополнительные гарантии.

Закон, который предусматривает создание новой системы финансирования жилищного строительства, поменяет модель долевого возведения многоэтажек. При этом специалисты утверждают: связи с этим квадратные метры подорожают, но не намного. За резко выросшей стоимостью будет следить рабочая группа Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков.

Поправки, которые прописаны в законе, дополнительно гарантируют, что деньги дольщика обязательно будут направлены на строительство именно его дома. Если застройщик хочет пользоваться деньгами дольщиков, а это для него дешевый финансовый ресурс, то пусть он собирает эти деньги в определенном банке на специальном эскроу-счете, и получает свою прибыль после того, как гражданин получит свою квартиру. Проектное финансирование означает, что банк будет осуществлять сопровождение, чтобы привлеченные деньги шли на строительство конкретного объекта, а не другого или на иные строительные цели. Это правильно и справедливо. — заявил руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Рабочая группа Партии по защите прав дольщиков продолжит работу с регионами, чтобы помочь достроить проблемные объекты, которых по состоянию на начало 2018 года насчитывается 1179 в 72 субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент Р Ф Владимир Путин заявил, что считает необходимым постепенно отказаться от долевого строительства. Еще до этого губернатор Челябинской области Борис Дубровский однозначно высказал о долевом строительстве, тоже заявив, что от подобного механизма нужно отойти.