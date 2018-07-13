/ Подрядчики сэкономили 3,4 миллиона рублей при строительстве трассы под Саргазами

Дорога открылась на месяц раньше заявленного срока.

На Южном Урале завершился ремонт участка федеральной трассы М-5 в районе поселка Саргазы. Открыть дорогу удалось раньше заявленного срока. Работы велись силами подрядной организации «КамаМост» из Перми. Проезд оказался востребован среди автомобилистов и садоводов.

К настоящему времени работы завершены в полном объеме, на 1,5 месяца раньше запланированного срока и с экономией в результате электронного аукциона в 3, 418 миллиона рублей из средств федерального бюджета. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Упрдор «Южный Урал» Татьяна Денисова.

Напомним, дорожные работы начались здесь в марте 2018 года. Подрядчики обещали, что завершат укладку покрытия к концу августа. Перекрытие вызвало недовольство южноуральских садоводов, которые ездят этим путем на дачу.