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/ Екатерина Шаврина выступит на южноуральском этнографическом фестивале

Екатерина Шаврина выступит на южноуральском этнографическом фестивале

Мероприятие традиционно проведут в Златоусте.
сегодня в 08:00
  |  Общество

21 и 22 июля в Златоусте состоится Бушуевский фестиваль. Масштабное мероприятие уже вошло в тройку лучших этнографических фестивалей и праздников России. Третий год подряд гостей будет принимать городской парк культуры и отдыха «Молодежный». Там соберутся представители оружейных компаний Златоуста, кузнецы, а также более 250 мастеров, работающих в разнообразных техниках декоративно-прикладного искусства из различных уголков Челябинской области и России.

Гостей ждет много интересного: выставка холодного украшенного оружия и знаменитой златоустовской гравюры на стали, экскурсии на Златоустовскую оружейную фабрику, исторические реконструкции, насыщенная концертная программа с участием коллективов со всей Челябинской области. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по плетению лаптей, росписи пряников, шитью славянских кукол и так далее, приобрести уникальные изделия ручной работы на ярмарке. Впервые в рамках Бушуевского фестиваля пройдет фестиваль-конкурс деревянной скульптуры «Уральский характер». — рассказали организаторы.

Специальным гостем мероприятия станет народная артистка Российской Федерации Екатерина Шаврина. Ее выступление запланировано 22 июля в 13.00. Для всех желающих также будут организованы конкурсы на лучший мастер-класс, фотопроект, оформление выставочной площадки, конкурс детского творчества. Свои умения смогут продемонстрировать исполнители композиций на народных инструментах, частушечники, мастера традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства.

Бушуевский фестиваль — это флагман событийного туризма в Златоусте, одно из самых любимых и ожидаемых мероприятий лета. Он достаточно молодой, но уже заявил о себе как о ярком интересном событии со своей особенной атмосферой и продолжает развиваться, привлекает все больше мастеров и гостей, расширяет географию. Учредители и организаторы фестиваля всегда стараются провести его на максимально высоком уровне. Уверен, и в этом году нам будет чем впечатлить, удивить и порадовать гостей и участников Бушуеского. — добавил глава округа Вячеслав Жилин.

Кроме того, в рамках фестиваля 20 июля в Златоустовском городском краеведческом музее состоится IV научно-практическая конференция «Бушуевские чтения — 2018».

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