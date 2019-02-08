/ Борис Дубровский посетил школу, в которой учился

Губернатор сделал подарок родному учебному заведению на юбилей.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время визита в Магнитогорск посетил школу, в которой учился. В этом году школе школе № 56 исполняется 60 лет. Глава региона прошелся по памятным местам, осмотрел здание и заглянул в кабинет на третьем этаже, в котором провел школьные годы.

Мне казалось, что кабинет должен быть больше. А вот и моя парта: вторая в среднем ряду. — вспоминал свое детство Борис Дубровский.

Со школьниками губернатор обсудил повесть Николая Гоголя «Мертвые души». А еще на стендах, подготовленных к юбилею школы, нашел фотографию своего выпускного класса.

В школе многое изменилось, но многое узнаваемо, чувствуешь себя на полвека моложе, кажется, что из-за угла выйдут сейчас школьные друзья… Родные молодые лица учителей. Ехал сюда и думал: сколько бы лет ни прошло, для всех ее питомцев она всегда будет молодой. Потому что здесь прошло лучшее время в жизни — наше детство. Здесь мы росли, получали знания, дружили, искали свой путь в будущее. Помню, мы подарили нашему классному руководителю Нине Семеновне Ионовой вентилятор — чтобы он «двойки из журналов выдувал». Судя по тому, что сегодня 56-я школа — одна из сильнейших в Магнитогорске и области, вентилятор с этим хорошо справляется! Важно удержать высокую планку знаний и работы. — подчеркнул глава региона.

Также глава региона вручил школе подарок: сертификат на покупку пароконвектомата для столовой, чтобы готовить полезную пищу для детей было удобнее. А по итогу посещения Борис Дубровский решил выделить средства из областного бюджета на ремонтные работы, поскольку зданию школы требуется обновление.

Напомним, губернатор Борис Дубровский приехал в Магнитогорск, чтобы посетить литургию по погибшим. Она прошла утром 8 февраля, на 40-й день после трагедии.