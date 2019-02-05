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/ Литургию на 40-й день после магнитогорской трагедии посетит Борис Дубровский

Литургию на 40-й день после магнитогорской трагедии посетит Борис Дубровский

Мероприятия пройдут в Кафедральном соборе.
сегодня в 15:13
  |  Общество

Литургия и панихида по погибшим при обрушении дома в Магнитогорске состоится на 40-й день после трагедии, 8 февраля. Мероприятия проведут в Кафедральном соборе вознесения Христова. Возглавит богослужение митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Мероприятия начнутся в 9:00. В 12:00, по окончании богослужений в Кафедральном соборе, священнослужители совершат заупокойную литию на месте трагедии у дома № 164. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорска.

На богослужение прибудет и губернатор Борис Дубровский. Глава региона мужественно выстоял все дни после трагедии, провел их с родственниками погибших и присутствовал на похоронах жертв магнитогорской трагедии.

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