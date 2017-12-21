/ Шахтерскую горку готовят в Копейске к Новому году

Арт-объект символизирует принадлежность города к добыче угля.

22 декабря в Копейске откроется шахтерская горка. Новый арт-объект расположен на площади Трудовой Славы. Его решили построить после того, как прежний аттракцион был признан износившимся и небезопасным. На горке смогут кататься большие и маленькие копейчане.



Исторически сложилось, что город Копейск — город шахтеров, и мы решили стилистически сделать эту горку в виде шахты. Посмотрели аналоги, как подобные конструкции выполняются, и сделали проект. Для безопасности мы окрасили все ограждения и пути ярко-красным сигнальным цветом. Стилистика будет не только в форме, но еще и в цвете. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор компании-подрядчика Алексей Олещенко.

Напомним, ранее в Копейске появился ледовый городок с «замурованной» рыбой. На главной площади города уже установили новогоднюю ель, а также начали возведение ледяных скульптур с сюрпризом. Рыба, которая вмерзла в лед, позабавила копейчан. Они сообщили, что так даже интереснее, у городка появляется своя изюминка.

