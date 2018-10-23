/ Сговор магнитогорских маршрутчиков раскрылся в суде

УФАС выиграло дело о повышении цены на проезд.

Магнитогорские перевозчики, прошлой зимой синхронно поднявшие цены на проезд, были в сговоре. Это доказали в суде. Поводом для заседания стала проверка УФАС. К антимонопольщикам обратились представители городской администрации и сразу три жителя Магнитогорска, усмотрев антиконкурентное поведение четырех перевозчиков, обслуживающих 11 маршрутов. Подозрения подтвердились. Предприниматели пытались не согласиться с доводами УФАС, но оспорить их в суде не вышло.

Перевозчикам было выдано предписание о снижении цен на проезд с 25 рублей до 20 рублей. Один из перевозчиков сообщил в антимонопольную службу об исполнении предписания, остальные обратились в суд с требованием о признании незаконными решения и предписания ведомства. Арбитражный суд Челябинской области подтвердил картель индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки на маршрутных такси в Магнитогорске. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Перевозчиков ждет административное наказание. Один уже заплатил штраф в 20 тысяч рублей.