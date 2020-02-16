Юные хоккеисты из Уйского района получили новые клюшки от игроков «Трактора»

Старый инвентарь уничтожило огнем в начале февраля.

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Мальчишки из любительской хоккейной команды Беловского сельского поселения впервые посетили матч профессиональных игроков в Челябинске, а после игры ребята получили в подарок заветные клюшки.

«Я тут первый раз и первый раз вижу „Трактор“, и рад, что просто их вижу. Даже не могу описать свои впечатления», — восторженно говорит начинающий хоккеист Ваня.

«Трактористы» уверяют, что клюшки «Заряд» — хорошие, в лиге многие играют именно такими.

«Я понимаю этих мальчишек, вспоминаю свои эмоции из детства, когда мне дарили клюшку, я ложился с ней в кровь в обнимку», — рассказывает защитник ХК «Трактор» Виталий Меньшиков.

Хоккеем в Уйском районе ребята занимаются уже три года, самостоятельно заливают каток, чистят лед, исправно посещают тренировки на стареньком корте. Такие подарки, по мнению инструктора команды, помогут в достижении успеха.

«Для нас, деревенских, такие подарки — роскошь, мы не можем позволить себе такое» — говорит тренер.

Чтобы обратная дорога из Челябинска в родное село была приятнее, ребятам раздали угощение в виде бургеров от партнера клуба.