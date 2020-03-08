С плюсовых температур начнётся неделя в Челябинской области

Ночью столбики термометров по-прежнему будут ниже нуля.

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Тепло вновь возвращается в Челябинск и область. До +5 градусов прогнозируют синоптики в начале предстоящей недели. Однако погода будет ветреной. Рассказываем подробнее.

В ночь на 9 марта температура воздуха в Челябинской области опустится до −3 градусов, в некоторых местах до −8 градусов. Днём потеплеет до +5 градусов. Ветер Юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метро в секунду. Облачно с прояснениями, местами дождь со снегом. Возможны гололёдные явления.

В Челябинске в ночь на 9 марта столбики термометров опустятся до −6 градусов. Днём потеплеет до 5 градусов выше нуля. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков.

Отметим, плюсовые температуры днём сохранятся в течение всей недели.