Зима возвращается: до -23 градусов похолодает в Челябинской области

Морозы простоят всего один день.

Послушать 00:00

Зимние морозы возвращаются в Челябинскую область в конце недели. В низинах похолодает до минус 23 градусов! Рассказываем, каких ещё сюрпризов ожидать южноуральцам в ближайшие три дня.

В ночь на четверг, 5 марта, в Челябинской области похолодает до минус 10 градусов. Днём ожидается до минус 5. Переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 6 марта, столбики термометров опустятся до минус 18 градусов, в низинах ожидается до минус 23 градусов. Днём будет до минус 5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В ночь на субботу, 7 марта, синоптики обещают до минус 12 градусов, в низинах до минус 16 градусов. Днём до 3 градусов выше нуля. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

Чуть теплее в эти будет в Челябинске. В ночь на 5 марта температура воздуха опустится до минус 9 градусов, днём до минус 3 градусов. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

В ночь на 6 марта синоптики прогнозируют до минус 17 градусов, днём до минус 3 градусов. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В субботу, 7 марта, ночью столбики термометров покажут до минус 11 градусов, днём потеплеет до +2 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду с отдельными порывами до 14 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.