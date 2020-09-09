Сезон дорожных работ в Челябинске продолжается

Сразу на нескольких улицах города будут проводить ремонт.

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В Челябинске все еще продолжается сезон дорожных работ. Сегодня, 9 сентября 2020 года, специалисты будут ремонтировать сразу несколько участков на разных улицах города.

«На улице Мира от Сталеваров до Румянцева будут проводить монтаж бортового камня, пандусов и устройство асфальтобетонного покрытия. На улицах Барбюса и Овчинникова пройдет демонтаж и монтаж бортового камня. На Мамина также будут монтировать бортовой камень и проводить устройство асфальтобетонного покрытия. На Жукова проведут работы по фрезерованию и монтаж бортового камня. На Труда от Цвиллинга до Свободы проведут работы по фрезерованию. Бордюрный камень установят на Островского. На улице Нахимова пройдет подготовка полотна перед покрытием асфальтом. На улице Индивидуальной установят бордюрный камень», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

На данных улицах движение транспорта может быть частично ограничено. Челябинцев просят строить маршруты с учетом возможных ограничений.