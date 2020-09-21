Чтобы не было «подснежников»: о бесхозных машинах просит сообщить администрация Челябинска

Город готовится к зимней уборке улиц.

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Челябинск уже начал готовиться к зимней уборке улиц. Как отметили в администрации, одна из основных проблем, с которой сталкиваются дорожники, — это брошенные вдоль дорог и на парковках автомобили. Они мешают технике. Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 21 сентября, заострила на этом внимание своих подчиненных.

«Просим жителей, чтобы сообщали о брошенных автомобилях — тех, которые стоят на улицах по полгода, чтобы за осенний период мы разобрались с этой проблемой. Скоро наступит зима, надо будет убирать снег, в том числе, и во дворах», — отметила Наталья Котова.

Специалисты администрации при поступлении обращения будут либо разыскивать хозяина брошенного автомобиля, либо эвакуировать его на штрафстоянку. Для этого им необходимо располагать точным адресом нахождения такой машины.

За этим Наталья Котова посоветовала обратиться к самим жителям. Сообщить о брошенных автомобилях можно по электронной почте: blago@cheladmin.ru, по возможности просят прикрепить фотографию. Работать в этом направлении Управление благоустройства будет совместно с сотрудниками ГИБДД.