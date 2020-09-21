Движение транспорта ограничат из-за дорожных работ в Челябинске

Их будут проводить сразу на нескольких улицах города.

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В Челябинске продолжается сезон дорожных работ. Сегодня, 21 сентября 2020 года, специалисты будут приводить в порядок сразу несколько городских улиц. Из-за этого на них может быть частично ограничено движение транспорта.

«На улице Барбюса проведут фрезерование дорожного покрытия. На улице Овчинникова проведут демонтаж и монтаж бортового камня. Устройство асфальтобетонного покрытия проведут на улицах Хохрякова и Жукова. Бортовой камень заменят на улице Кулибина. Установят бордюрный камень и разместят асфальтобетонное покрытие на улице Шагольская. Новый бордюрный камень появится на улице Косарева, а новое асфальтобетонное покрытие на улице Нахимова. На Островского установят бордюрный камень и уложат асфальтобетонное покрытие. В районе ЮУрГУ на проспекте Ленина проведут устройство выездов», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Жителей города просят учитывать работы, которые будут проводить, и заранее выстраивать маршруты передвижения.