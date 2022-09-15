Сезон благоустройства завершается в челябинском поселке Новосинеглазово

Выполнение работ проинспектировала глава города

В поселке Новосинеглазово на этот год планировали благоустройство трех общественных пространств. На двух работы уже завершены. Еще одну территорию подрядчик приведет в порядок в течение месяца. Накануне в поселке побывала глава Челябинска Наталья Котова. Визит состоялся в рамках выездного совещания Межмуниципального координационного совета «Челябинский», сообщает пресс-служба городской администрации.

«В этом году в наши программы попали сразу три объекта поселка Новосинеглазово, благодаря чему удалось привести их к тому состоянию, в каком они должны быть для удобства жителей. В дальнейшем планируем продолжать работу по благоустройству именно территорий внутригородских поселков, чтобы создать в них условия, равные городским», — отмечает Наталья Котова.

Возле ДК «Новосинеглазово» раньше были незаконные киоски. Вместо них там обустроили детскую площадку. Установили горки, карусели, скамейки и качели. Покрытие площадки сделали резиновым — безопасным. Рядом уложили газоны.

По улице Челябинской подрядчик отремонтировал внутриквартальные проезды. В квартале улиц Челябинской, Заводской и Громова обновили пешеходные дорожки, а вдоль тротуаров установили удобные скамейки. Благоустройство провели по программе «Инициативное бюджетирование», решив давнюю проблему этой части поселка.

Работы еще продолжаются на участке между домами по улицам Громова, Ключевой и Челябинской. Там находился заброшенный и затопленный карьер. В этом году акваторию пруда очистили от мусора, провели отсыпку берега. По периметру водоема установили освещение, высадили кустарники и декоративные растения, обустроили газоны. Сейчас рабочие делают тротуары, велодорожки, зоны отдыха. Затем установят малые архитектурные формы. На благоустройство пруда направили почти 17 млн рублей.