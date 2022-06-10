На очистку карьера в челябинском поселке Новосинеглазово потратят 1,3 млн рублей

Ил и мусор уберет местное предприятие

Объединенная металлургическая компания (ОМК) направила 1,3 млн рублей на очистку карьера по улице Громова в поселке Новосинеглазово. Там находится завод «Трубодеталь», входящий в состав холдинга. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Затопленный водоем — популярное место отдыха местных жителей. Однако пока что там нет комфортных условий для прогулок и занятий спортом. В этом году по инициативе жителей и местной администрации территорию возле карьера благоустроят. Работы начнут в конце июня, сообщает пресс-служба администрации Челябинска. Одним из этапов является очистка водоема.

«Компания уже несколько лет поддерживает проекты по благоустройству и созданию комфортной среды. Цель экологического движения ОМК — вовлечь как можно больше людей в решение проблем в регионах, ведь здоровье и благополучие местных жителей, наших сотрудников и их семей зависит от состояния окружающей среды», — отмечает директор по безопасности производства ОМК Александр Пивиков.





Очистку дна и прибрежной зоны от мусора и илистых отложений проводит специализированная подрядная организация. После этого волонтеры экологического движения ОМК высадят возле карьера деревья. В самом водоеме появятся гиацинты — эти растения будут очищать воду от вредных веществ.